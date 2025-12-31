NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LKQ von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit LKQ-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 187,231 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 5 768,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,81 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 42,31 Prozent verkleinert.

Der LKQ-Wert an der Börse wurde auf 7,82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at