NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LKQ von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in LKQ-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 25.03.2023 wurden LKQ-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das LKQ-Papier bei 53,80 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die LKQ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,587 LKQ-Aktien. Die gehaltenen LKQ-Anteile wären am 24.03.2026 542,38 USD wert, da der Schlussstand 29,18 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 45,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LKQ bezifferte sich zuletzt auf 7,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at