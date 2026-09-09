NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LKQ von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in LKQ eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 09.09.2023 wurden LKQ-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 50,46 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 19,818 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,90 USD gerechnet, wäre die Investition nun 493,46 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 50,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LKQ bezifferte sich zuletzt auf 6,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at