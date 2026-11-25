LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|Rentable LKQ-Anlage?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LKQ von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden LKQ-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,75 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LKQ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,361 LKQ-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,08 USD gerechnet, wäre die Investition nun 64,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,87 Prozent verringert.
Der Börsenwert von LKQ belief sich jüngst auf 4,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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