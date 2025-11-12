NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Logitech eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Logitech-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Logitech-Anteile bei 15,05 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 66,445 Logitech-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2025 gerechnet (96,62 CHF), wäre die Investition nun 6 419,93 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 541,99 Prozent angezogen.

Am Markt war Logitech jüngst 14,32 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at