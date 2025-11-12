Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Performance unter der Lupe
|
12.11.2025 10:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Logitech-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Logitech-Anteile bei 15,05 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 66,445 Logitech-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2025 gerechnet (96,62 CHF), wäre die Investition nun 6 419,93 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 541,99 Prozent angezogen.
Am Markt war Logitech jüngst 14,32 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|SMI-Handel aktuell: SMI beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Zürich in Grün: SLI am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
12.11.25
|SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in Zürich: Anleger lassen SLI mittags steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Zürich: SLI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)