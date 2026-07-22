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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Profitable Logitech-Anlage? 22.07.2026 10:04:24

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Logitech-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Logitech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Logitech-Papier an diesem Tag 16,60 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,024 Logitech-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 508,80 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 21.07.2026 auf 84,46 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 408,80 Prozent.

Zuletzt verbuchte Logitech einen Börsenwert von 11,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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