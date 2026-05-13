Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 13.05.2026 10:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Logitech gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Logitech-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,68 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 176,429 Logitech-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 110,80 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 12.05.2026 auf 79,98 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 41,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Logitech einen Börsenwert von 12,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

Nachrichten zu Logitech S.A.

mehr Nachrichten