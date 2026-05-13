NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Logitech gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Logitech-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,68 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 176,429 Logitech-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 110,80 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 12.05.2026 auf 79,98 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 41,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Logitech einen Börsenwert von 12,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at