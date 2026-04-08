NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Logitech-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Logitech-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,16 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Logitech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,690 Logitech-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,63 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 07.04.2026 auf 73,14 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,63 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Logitech betrug jüngst 10,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at