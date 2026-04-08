Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Frühe Anlage
|
08.04.2026 10:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Logitech-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,16 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Logitech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,690 Logitech-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,63 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 07.04.2026 auf 73,14 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,63 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Logitech betrug jüngst 10,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
07.04.26
|Handel in Zürich: SLI letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.04.26
|SMI-Handel aktuell: SMI fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse Zürich: SLI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse Zürich in Rot: SMI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.04.26
|Handel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in Zürich: So steht der SMI am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Logitech S.A.
|82,46
|3,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.