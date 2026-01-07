Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Performance im Blick
|
07.01.2026 10:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 07.01.2016 wurde die Logitech-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Logitech-Aktie bei 14,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Logitech-Aktie investiert, befänden sich nun 694,444 Logitech-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 54 430,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 78,38 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 444,31 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Logitech belief sich jüngst auf 11,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Analysen zu Logitech S.A.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
