Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Frühe Anlage
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03.06.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 03.06.2025 wurde die Logitech-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Logitech-Anteile an diesem Tag bei 68,68 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Logitech-Papier investiert hätte, befänden sich nun 145,603 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 101,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 727,72 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 47,28 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Logitech bezifferte sich zuletzt auf 14,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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