NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 5 Jahren gekostet

Die Logitech-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Logitech-Papier an diesem Tag bei 105,05 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Logitech-Papier investiert hätte, hätte er nun 95,193 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 356,50 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 21.04.2026 auf 77,28 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 26,44 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Logitech eine Marktkapitalisierung von 11,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at