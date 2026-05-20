NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Logitech-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 20.05.2021 wurden Logitech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Logitech-Anteile an diesem Tag 100,30 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,997 Logitech-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,34 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 19.05.2026 auf 81,58 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,66 Prozent abgenommen.

Logitech war somit zuletzt am Markt 11,81 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at