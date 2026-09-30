Logitech Aktie

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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Logitech-Investmentbeispiel 30.09.2026 10:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Logitech-Investment von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Logitech-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Logitech-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Logitech-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 63,28 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Logitech-Aktie investierten, hätten nun 15,803 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Logitech-Papiers auf 83,82 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 324,59 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,46 Prozent zugenommen.

Der Logitech-Wert an der Börse wurde auf 11,89 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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