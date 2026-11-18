Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Lukrativer Logitech-Einstieg?
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18.11.2026 10:03:19
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Logitech-Investment von vor einem Jahr verloren
Logitech-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Logitech-Aktie betrug an diesem Tag 89,86 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Logitech-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,284 Logitech-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 154,24 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 17.11.2026 auf 82,26 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,46 Prozent verringert.
Logitech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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