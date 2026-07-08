Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Frühe Anlage
|
08.07.2026 10:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Logitech-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Logitech-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,797 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.07.2026 1 463,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77,84 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,32 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Logitech bezifferte sich zuletzt auf 11,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
08.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|SLI-Handel aktuell: SLI am Mittwochnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse Zürich in Rot: SMI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Verluste in Zürich: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Logitech S.A.
|85,60
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.