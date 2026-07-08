Logitech Aktie

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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Frühe Anlage 08.07.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Logitech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Logitech-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Logitech-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,797 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.07.2026 1 463,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77,84 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,32 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Logitech bezifferte sich zuletzt auf 11,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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