NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Logitech von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden Logitech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Logitech-Aktie bei 79,18 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,263 Logitech-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (77,10 CHF), wäre die Investition nun 97,37 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 2,63 Prozent verkleinert.
Logitech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,33 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
