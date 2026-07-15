Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Logitech-Investment 15.07.2026 10:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Logitech-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Logitech-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Logitech-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Logitech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 110,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Logitech-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,498 Logitech-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 413,57 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 14.07.2026 auf 81,92 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 25,86 Prozent.

Der Marktwert von Logitech betrug jüngst 11,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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