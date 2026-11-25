LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Dividendenrendite
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25.11.2026 16:36:21
NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die LSI Industries-Dividendenausschüttung
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries am 24.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,20 USD je Aktie vereinbart. Die Dividende hat sich somit gemäß der Dividendenhistorie nicht verändert. Die gesamte Dividendenausschüttung von LSI Industries beläuft sich auf 6,46 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 8,21 Prozent.
Entwicklung der LSI Industries-Dividendenrendite
Der LSI Industries-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 14,06 USD in den Feierabend. Die LSI Industries-Aktie verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0,75 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,18 Prozent.
Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von LSI Industries via NASDAQ 87,97 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 196,79 Prozent besser entwickelt als der LSI Industries-Kurs.
LSI Industries-Dividendenvorhersage
Basisinformationen zu Dividenden-Aktie LSI Industries
LSI Industries ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 531,186 Mio. USD. Das LSI Industries-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 39,68. 2026 setzte LSI Industries 689,400 Mio. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 0,67 USD.
Redaktion finanzen.at
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