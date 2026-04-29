LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Langfristige Investition
|
29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 29.04.2016 wurde das LSI Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,905 LSI Industries-Anteilen. Die gehaltenen LSI Industries-Anteile wären am 28.04.2026 184,19 USD wert, da der Schlussstand 23,30 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 84,19 Prozent.
Insgesamt war LSI Industries zuletzt 704,51 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LSI Industries Inc.
|
29.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
23.04.26