NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in LSI Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 29.04.2016 wurde das LSI Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,905 LSI Industries-Anteilen. Die gehaltenen LSI Industries-Anteile wären am 28.04.2026 184,19 USD wert, da der Schlussstand 23,30 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 84,19 Prozent.

Insgesamt war LSI Industries zuletzt 704,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at