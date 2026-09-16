LSI Industries Aktie

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WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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Performance unter der Lupe 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LSI Industries gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LSI Industries-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das LSI Industries-Papier bei 9,67 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 034,126 LSI Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 20,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 765,25 USD wert. Damit wäre die Investition um 107,65 Prozent gestiegen.

Alle LSI Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 744,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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