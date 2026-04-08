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LSI Industries Aktie

LSI Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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LSI Industries-Performance im Blick 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen LSI Industries-Einstiegs gewesen.

Am 08.04.2025 wurde das LSI Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das LSI Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,549 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,12 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Anteils am 07.04.2026 auf 18,80 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 23,12 Prozent.

Der LSI Industries-Wert an der Börse wurde auf 580,70 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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