LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Profitables LSI Industries-Investment?
|
17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LSI Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,83 USD. Bei einem LSI Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,714 LSI Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 24,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 186,46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 218,65 Prozent.
Zuletzt ergab sich für LSI Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 924,28 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LSI Industries Inc.
Analysen zu LSI Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LSI Industries Inc.
|21,60
|2,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.