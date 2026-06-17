LSI Industries Aktie

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WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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Profitables LSI Industries-Investment? 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LSI Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,83 USD. Bei einem LSI Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,714 LSI Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 24,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 186,46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 218,65 Prozent.

Zuletzt ergab sich für LSI Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 924,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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