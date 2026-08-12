LSI Industries Aktie

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WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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LSI Industries-Anlage unter der Lupe 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das LSI Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das LSI Industries-Papier an diesem Tag 7,48 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,369 LSI Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 330,21 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Papiers am 11.08.2026 auf 24,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 230,21 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von LSI Industries betrug jüngst 910,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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