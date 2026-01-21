NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LSI Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen LSI Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit LSI Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das LSI Industries-Papier 12,79 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die LSI Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 78,186 LSI Industries-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (19,71 USD), wäre die Investition nun 1 541,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,10 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte LSI Industries einen Börsenwert von 617,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at