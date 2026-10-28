LSI Industries Aktie

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WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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Frühe Investition 28.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LSI Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie Investoren gebracht.

Die LSI Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der LSI Industries-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 680,272 LSI Industries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 122,45 USD, da sich der Wert einer LSI Industries-Aktie am 27.10.2026 auf 20,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,22 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte LSI Industries einen Börsenwert von 775,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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