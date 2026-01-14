NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LSI Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem LSI Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die LSI Industries-Aktie bei 18,92 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hat, hat nun 5,285 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,33 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Papiers am 13.01.2026 auf 19,55 USD belief. Damit wäre die Investition 3,33 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 607,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

