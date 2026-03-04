LSI Industries Aktie

LSI Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

Lukrative LSI Industries-Anlage? 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LSI Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen LSI Industries-Investment gewesen.

Am 04.03.2016 wurde die LSI Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,99 USD. Bei einem LSI Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90,992 LSI Industries-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 888,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 88,81 Prozent erhöht.

Der LSI Industries-Wert an der Börse wurde auf 668,06 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

LSI Industries Inc. 17,40 -1,14% LSI Industries Inc.

