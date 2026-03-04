NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LSI Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen LSI Industries-Investment gewesen.

Am 04.03.2016 wurde die LSI Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,99 USD. Bei einem LSI Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90,992 LSI Industries-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 888,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 88,81 Prozent erhöht.

Der LSI Industries-Wert an der Börse wurde auf 668,06 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at