NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LSI Industries gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,86 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127,226 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.12.2025 2 298,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,07 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 298,98 USD entspricht einer Performance von +129,90 Prozent.

LSI Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 560,06 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at