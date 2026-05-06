LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|LSI Industries-Investition im Blick
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in LSI Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden LSI Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der LSI Industries-Aktie betrug an diesem Tag 15,48 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in LSI Industries-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,599 LSI Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LSI Industries-Aktie auf 23,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 544,57 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 54,46 Prozent.
Der LSI Industries-Wert an der Börse wurde auf 725,70 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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