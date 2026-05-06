LSI Industries Aktie

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WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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LSI Industries-Investition im Blick 06.05.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in LSI Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden LSI Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der LSI Industries-Aktie betrug an diesem Tag 15,48 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in LSI Industries-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,599 LSI Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LSI Industries-Aktie auf 23,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 544,57 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 54,46 Prozent.

Der LSI Industries-Wert an der Börse wurde auf 725,70 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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