NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LSI Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen LSI Industries-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LSI Industries-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die LSI Industries-Aktie bei 12,35 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die LSI Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 809,717 LSI Industries-Aktien. Die gehaltenen LSI Industries-Papiere wären am 04.08.2026 20 024,29 USD wert, da der Schlussstand 24,73 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 100,24 Prozent vermehrt.

Am Markt war LSI Industries jüngst 885,58 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at