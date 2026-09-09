LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Frühe Investition
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LSI Industries-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die LSI Industries-Anteile bei 7,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 126,263 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LSI Industries-Aktie auf 19,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 470,96 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 147,10 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von LSI Industries belief sich jüngst auf 754,31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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