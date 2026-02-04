NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor 10 Jahren verdient

LSI Industries Aktie
Vor 10 Jahren wurden LSI Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,709 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.02.2026 215,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +115,44 Prozent.
Der Börsenwert von LSI Industries belief sich jüngst auf 692,12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
