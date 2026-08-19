LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Performance im Blick
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 102,041 LSI Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LSI Industries-Papiers auf 24,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 462,24 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 146,22 Prozent angewachsen.
LSI Industries war somit zuletzt am Markt 913,41 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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