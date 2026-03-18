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LSI Industries Aktie

LSI Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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Lukratives LSI Industries-Investment? 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in LSI Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem LSI Industries-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das LSI Industries-Papier bei 12,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,752 LSI Industries-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 150,78 USD, da sich der Wert einer LSI Industries-Aktie am 17.03.2026 auf 19,45 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 50,78 Prozent gleich.

Insgesamt war LSI Industries zuletzt 605,02 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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