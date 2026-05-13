NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor 3 Jahren verdient

Am 13.05.2023 wurde das LSI Industries-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,36 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die LSI Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 809,061 LSI Industries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 579,29 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Anteils am 12.05.2026 auf 24,20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 95,79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries bezifferte sich zuletzt auf 892,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at