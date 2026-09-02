LSI Industries Aktie

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WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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Lohnendes LSI Industries-Investment? 02.09.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen LSI Industries-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das LSI Industries-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,89 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die LSI Industries-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,293 LSI Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,47 USD, da sich der Wert einer LSI Industries-Aktie am 01.09.2026 auf 19,62 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,47 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries bezifferte sich zuletzt auf 720,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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