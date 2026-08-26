NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein LSI Industries-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 26.08.2025 wurde das LSI Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,16 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 431,779 LSI Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 916,23 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries bezifferte sich zuletzt auf 718,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at