NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Manhattan Associates-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag bei 140,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,710 Manhattan Associates-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Manhattan Associates-Aktie auf 158,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,44 Prozent.

Jüngst verzeichnete Manhattan Associates eine Marktkapitalisierung von 9,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at