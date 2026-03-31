NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Manhattan Associates-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Manhattan Associates-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Manhattan Associates-Anteile bei 56,87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,758 Manhattan Associates-Aktien. Die gehaltenen Manhattan Associates-Aktien wären am 30.03.2026 229,40 USD wert, da der Schlussstand 130,46 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 129,40 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich zuletzt auf 7,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at