NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Manhattan Associates-Aktie gebracht.

Manhattan Associates-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag 60,19 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Manhattan Associates-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 166,141 Manhattan Associates-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 32 641,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196,47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 226,42 Prozent angewachsen.

Manhattan Associates wurde am Markt mit 11,52 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at