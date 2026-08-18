Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Investmentbeispiel
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Manhattan Associates-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag 60,19 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Manhattan Associates-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 166,141 Manhattan Associates-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 32 641,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196,47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 226,42 Prozent angewachsen.
Manhattan Associates wurde am Markt mit 11,52 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manhattan Associates Inc.
Analysen zu Manhattan Associates Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Manhattan Associates Inc.
|172,60
|1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.