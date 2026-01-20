NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Manhattan Associates-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag 122,65 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 81,533 Manhattan Associates-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 128,01 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 16.01.2026 auf 173,28 USD belief. Das entspricht einem Plus von 41,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Manhattan Associates bezifferte sich zuletzt auf 10,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at