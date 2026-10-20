NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Manhattan Associates gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Manhattan Associates-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Manhattan Associates-Aktie an diesem Tag bei 200,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, hätte er nun 49,995 Anteile im Depot. Die gehaltenen Manhattan Associates-Papiere wären am 19.10.2026 11 270,37 USD wert, da der Schlussstand 225,43 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 12,70 Prozent.

Jüngst verzeichnete Manhattan Associates eine Marktkapitalisierung von 12,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at