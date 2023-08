NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Manhattan Associates abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.08.2020 wurden Manhattan Associates-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 94,53 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investierten, hätten nun 1,058 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Manhattan Associates-Papiers auf 189,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,12 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 100,12 Prozent gesteigert.

Manhattan Associates war somit zuletzt am Markt 11,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at