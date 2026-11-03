NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Manhattan Associates von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Manhattan Associates-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag 185,02 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,405 Manhattan Associates-Aktien. Die gehaltenen Manhattan Associates-Aktien wären am 02.11.2026 1 368,61 USD wert, da der Schlussstand 253,22 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,86 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Manhattan Associates bezifferte sich zuletzt auf 14,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at