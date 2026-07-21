Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Profitable Manhattan Associates-Anlage?
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das Manhattan Associates-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59,32 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,858 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 790,12 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 20.07.2026 auf 165,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 179,01 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Manhattan Associates bezifferte sich zuletzt auf 9,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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