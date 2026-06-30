NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Manhattan Associates-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 197,47 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investierten, hätten nun 5,064 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 699,35 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 29.06.2026 auf 138,10 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,07 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich jüngst auf 8,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at