Investoren, die vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Manhattan Associates-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 170,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,585 Manhattan Associates-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 150,89 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 16.11.2026 auf 257,93 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 50,89 Prozent.

Der Manhattan Associates-Wert an der Börse wurde auf 14,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at