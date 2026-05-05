NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 183,99 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Manhattan Associates-Aktie investiert, befänden sich nun 54,351 Manhattan Associates-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Manhattan Associates-Aktie auf 140,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 650,96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 23,49 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Manhattan Associates bezifferte sich zuletzt auf 8,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at