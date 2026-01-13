NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Manhattan Associates-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Manhattan Associates-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag 265,33 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,769 Manhattan Associates-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 12.01.2026 664,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176,31 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,55 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Manhattan Associates eine Börsenbewertung in Höhe von 10,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at