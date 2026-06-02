NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Manhattan Associates-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Manhattan Associates-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag 184,49 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,542 Manhattan Associates-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 161,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,33 USD wert. Mit einer Performance von -12,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Manhattan Associates bezifferte sich zuletzt auf 8,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at